Udin din din dun 今日价格

Udin din din dun (UDIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.68%。当前 UDIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UDIN。

Udin din din dun 目前市值在 $ 60,882 排名第 #-，流通供应量为 999.83M UDIN。过去 24 小时内，UDIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UDIN 在过去一小时内波动了 -0.67%，过去7 天内波动了 -76.53%。过去一天，总交易量达到 --。

Udin din din dun（UDIN）市场信息

市值 $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,834,300.699195 999,834,300.699195 999,834,300.699195

Udin din din dun 的当前市值为 $ 60.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UDIN 的流通量为 999.83M，总供应量是 999834300.699195，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.88K。