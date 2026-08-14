Ucan fix life in1day 今日价格

Ucan fix life in1day (1) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.51%。当前 1 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 1。

Ucan fix life in1day 目前市值在 $ 382,740 排名第 #-，流通供应量为 1.00B 1。过去 24 小时内，1 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01189736，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，1 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -6.78%。过去一天，总交易量达到 $ 67.90K。

Ucan fix life in1day（1）市场信息

市值 $ 382.74K$ 382.74K $ 382.74K 成交量（24H） $ 67.90K$ 67.90K $ 67.90K 完全稀释市值 $ 382.74K$ 382.74K $ 382.74K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ucan fix life in1day 的当前市值为 $ 382.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.90K。1 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.74K。