UBIX Network 今日价格

UBIX Network (UBX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.10%。当前 UBX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UBX。

UBIX Network 目前市值在 $ 96,079 排名第 #-，流通供应量为 331.97B UBX。过去 24 小时内，UBX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00510796，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UBX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -15.96%。过去一天，总交易量达到 --。

UBIX Network（UBX）市场信息

市值 $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 97.20K$ 97.20K $ 97.20K 流通量 331.97B 331.97B 331.97B 总供应量 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

UBIX Network 的当前市值为 $ 96.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UBX 的流通量为 331.97B，总供应量是 438227541417.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 97.20K。