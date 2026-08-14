Uber xStock 今日价格

Uber xStock (UBERX) 今日实时价格为 $ 74.69，过去 24 小时内变化了 1.86%。当前 UBERX 兑 USD 的汇率为 $ 74.69 每 UBERX。

Uber xStock 目前市值在 $ 256,160 排名第 #-，流通供应量为 3.43K UBERX。过去 24 小时内，UBERX 的交易价格在 $ 74.63（低点）和 $ 76.12（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 519.49，而历史最低价为 $ 25.97。

短期表现方面，UBERX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +8.33%。过去一天，总交易量达到 $ 1.99K。

Uber xStock（UBERX）市场信息

市值 $ 256.16K$ 256.16K $ 256.16K 成交量（24H） $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K 完全稀释市值 $ 98.28M$ 98.28M $ 98.28M 流通量 3.43K 3.43K 3.43K 总供应量 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

Uber xStock 的当前市值为 $ 256.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.99K。UBERX 的流通量为 3.43K，总供应量是 1315832.099900551，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.28M。