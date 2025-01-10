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TXN Club 价格 (TXN)

USD

TXN Club (TXN) 实时价格图表

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今天 TXN Club (TXN) 的价格

今天 TXN Club (TXN) 的实时价格为 0.00308873 USD。目前其市值为 $ 56.39K USD。TXN 兑换 USD 的价格为实时更新。
TXN Club 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 611.57 USD
- TXN Club 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 18.26M USD

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TXN Club (TXN) 价格表现 USD

今天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007072885
在过去60天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006130329
在过去90天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000209719874802333

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0007072885-22.89%
60天$ -0.0006130329-19.84%
90天$ -0.0000209719874802333-0.67%

TXN Club (TXN) 价格分析

TXN Club 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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TXN Club (TXN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 56.39K
$ 56.39K$ 56.39K

$ 611.57
$ 611.57$ 611.57

18.26M
18.26M 18.26M

什么是TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper

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TXN Club (TXN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TXN Club (TXN) 的其他问题

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TXN 兑换为当地货币

1 TXN 兑换 AUD
A$0.0049728553
1 TXN 兑换 GBP
0.0025018713
1 TXN 兑换 EUR
0.0029960681
1 TXN 兑换 USD
$0.00308873
1 TXN 兑换 MYR
RM0.0138683977
1 TXN 兑换 TRY
0.1093719293
1 TXN 兑换 JPY
¥0.4879266781
1 TXN 兑换 RUB
0.3142782775
1 TXN 兑换 INR
0.2655998927
1 TXN 兑换 IDR
Rp49.8182188319
1 TXN 兑换 PHP
0.1806289304
1 TXN 兑换 EGP
￡E.0.1561353015
1 TXN 兑换 BRL
R$0.0186868165
1 TXN 兑换 CAD
C$0.0044477712
1 TXN 兑换 BDT
0.3767632854
1 TXN 兑换 NGN
4.7887052174
1 TXN 兑换 UAH
0.1305915044
1 TXN 兑换 VES
Bs0.16370269
1 TXN 兑换 PKR
Rs0.8601186431
1 TXN 兑换 KZT
1.629922821
1 TXN 兑换 THB
฿0.1067465088
1 TXN 兑换 TWD
NT$0.1017427662
1 TXN 兑换 CHF
Fr0.0028107443
1 TXN 兑换 HKD
HK$0.0240303194
1 TXN 兑换 MAD
.د.م0.0310108492