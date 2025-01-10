TXN Club 价格 (TXN)
今天 TXN Club (TXN) 的实时价格为 0.00308873 USD。目前其市值为 $ 56.39K USD。TXN 兑换 USD 的价格为实时更新。
TXN Club 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 611.57 USD
- TXN Club 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 18.26M USD
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今天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007072885。
在过去60天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006130329。
在过去90天内，TXN Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000209719874802333。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0007072885
|-22.89%
|60天
|$ -0.0006130329
|-19.84%
|90天
|$ -0.0000209719874802333
|-0.67%
TXN Club 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-2.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper
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|1 TXN 兑换 AUD
A$0.0049728553
|1 TXN 兑换 GBP
￡0.0025018713
|1 TXN 兑换 EUR
€0.0029960681
|1 TXN 兑换 USD
$0.00308873
|1 TXN 兑换 MYR
RM0.0138683977
|1 TXN 兑换 TRY
₺0.1093719293
|1 TXN 兑换 JPY
¥0.4879266781
|1 TXN 兑换 RUB
₽0.3142782775
|1 TXN 兑换 INR
₹0.2655998927
|1 TXN 兑换 IDR
Rp49.8182188319
|1 TXN 兑换 PHP
₱0.1806289304
|1 TXN 兑换 EGP
￡E.0.1561353015
|1 TXN 兑换 BRL
R$0.0186868165
|1 TXN 兑换 CAD
C$0.0044477712
|1 TXN 兑换 BDT
৳0.3767632854
|1 TXN 兑换 NGN
₦4.7887052174
|1 TXN 兑换 UAH
₴0.1305915044
|1 TXN 兑换 VES
Bs0.16370269
|1 TXN 兑换 PKR
Rs0.8601186431
|1 TXN 兑换 KZT
₸1.629922821
|1 TXN 兑换 THB
฿0.1067465088
|1 TXN 兑换 TWD
NT$0.1017427662
|1 TXN 兑换 CHF
Fr0.0028107443
|1 TXN 兑换 HKD
HK$0.0240303194
|1 TXN 兑换 MAD
.د.م0.0310108492