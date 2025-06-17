TWIN Asset Token NVDA Long 价格 (NVDA)
今天 TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) 的实时价格为 129.9 USD。目前其市值为 $ 44.96K USD。NVDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWIN Asset Token NVDA Long 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TWIN Asset Token NVDA Long 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 346.10 USD
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今天内，TWIN Asset Token NVDA Long 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，TWIN Asset Token NVDA Long 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，TWIN Asset Token NVDA Long 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，TWIN Asset Token NVDA Long 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
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|30天
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TWIN Asset Token NVDA Long 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 NVDA 兑换 VND
₫3,418,318.5
|1 NVDA 兑换 AUD
A$197.448
|1 NVDA 兑换 GBP
￡94.827
|1 NVDA 兑换 EUR
€111.714
|1 NVDA 兑换 USD
$129.9
|1 NVDA 兑换 MYR
RM550.776
|1 NVDA 兑换 TRY
₺5,115.462
|1 NVDA 兑换 JPY
¥18,792.633
|1 NVDA 兑换 RUB
₽10,184.16
|1 NVDA 兑换 INR
₹11,202.576
|1 NVDA 兑换 IDR
Rp2,129,507.856
|1 NVDA 兑换 KRW
₩177,458.988
|1 NVDA 兑换 PHP
₱7,377.021
|1 NVDA 兑换 EGP
￡E.6,513.186
|1 NVDA 兑换 BRL
R$713.151
|1 NVDA 兑换 CAD
C$175.365
|1 NVDA 兑换 BDT
৳15,878.976
|1 NVDA 兑换 NGN
₦200,772.141
|1 NVDA 兑换 UAH
₴5,394.747
|1 NVDA 兑换 VES
Bs13,249.8
|1 NVDA 兑换 PKR
Rs36,787.68
|1 NVDA 兑换 KZT
₸66,580.245
|1 NVDA 兑换 THB
฿4,221.75
|1 NVDA 兑换 TWD
NT$3,830.751
|1 NVDA 兑换 AED
د.إ476.733
|1 NVDA 兑换 CHF
Fr105.219
|1 NVDA 兑换 HKD
HK$1,018.416
|1 NVDA 兑换 MAD
.د.م1,182.09
|1 NVDA 兑换 MXN
$2,460.306