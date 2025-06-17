TWIN ASSET TOKEN MSTR 价格 (MSTR)
今天 TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) 的实时价格为 359.21 USD。目前其市值为 $ 39.82K USD。MSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWIN ASSET TOKEN MSTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TWIN ASSET TOKEN MSTR 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 110.86 USD
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今天内，TWIN ASSET TOKEN MSTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，TWIN ASSET TOKEN MSTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，TWIN ASSET TOKEN MSTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，TWIN ASSET TOKEN MSTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
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|30天
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TWIN ASSET TOKEN MSTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 MSTR 兑换 VND
₫9,452,611.15
|1 MSTR 兑换 AUD
A$545.9992
|1 MSTR 兑换 GBP
￡262.2233
|1 MSTR 兑换 EUR
€308.9206
|1 MSTR 兑换 USD
$359.21
|1 MSTR 兑换 MYR
RM1,523.0504
|1 MSTR 兑换 TRY
₺14,145.6898
|1 MSTR 兑换 JPY
¥51,966.9107
|1 MSTR 兑换 RUB
₽28,162.064
|1 MSTR 兑换 INR
₹30,978.2704
|1 MSTR 兑换 IDR
Rp5,888,687.5824
|1 MSTR 兑换 KRW
₩490,723.9652
|1 MSTR 兑换 PHP
₱20,399.5359
|1 MSTR 兑换 EGP
￡E.18,010.7894
|1 MSTR 兑换 BRL
R$1,972.0629
|1 MSTR 兑换 CAD
C$484.9335
|1 MSTR 兑换 BDT
৳43,909.8304
|1 MSTR 兑换 NGN
₦555,191.3839
|1 MSTR 兑换 UAH
₴14,917.9913
|1 MSTR 兑换 VES
Bs36,639.42
|1 MSTR 兑换 PKR
Rs101,728.272
|1 MSTR 兑换 KZT
₸184,113.0855
|1 MSTR 兑换 THB
฿11,674.325
|1 MSTR 兑换 TWD
NT$10,593.1029
|1 MSTR 兑换 AED
د.إ1,318.3007
|1 MSTR 兑换 CHF
Fr290.9601
|1 MSTR 兑换 HKD
HK$2,816.2064
|1 MSTR 兑换 MAD
.د.م3,268.811
|1 MSTR 兑换 MXN
$6,803.4374