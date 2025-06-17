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TWIN Asset Token iNVDA Short 价格 (INVDA)

USD

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 实时价格图表

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今天 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 的价格

今天 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 的实时价格为 88.35 USD。目前其市值为 $ 30.58K USD。INVDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWIN Asset Token iNVDA Short 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TWIN Asset Token iNVDA Short 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 346.10 USD

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 价格表现 USD

今天内，TWIN Asset Token iNVDA Short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TWIN Asset Token iNVDA Short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，TWIN Asset Token iNVDA Short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，TWIN Asset Token iNVDA Short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 价格分析

TWIN Asset Token iNVDA Short 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 30.58K
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346.10
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什么是TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 资源

白皮书
官网

TWIN Asset Token iNVDA Short（INVDA）代币经济

了解 TWIN Asset Token iNVDA Short（INVDA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 INVDA 代币的完整经济学

大家还在问：关于 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 的其他问题

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INVDA 兑换为当地货币

1 INVDA 兑换 VND
2,324,930.25
1 INVDA 兑换 AUD
A$134.292
1 INVDA 兑换 GBP
64.4955
1 INVDA 兑换 EUR
75.981
1 INVDA 兑换 USD
$88.35
1 INVDA 兑换 MYR
RM374.604
1 INVDA 兑换 TRY
3,479.223
1 INVDA 兑换 JPY
¥12,781.5945
1 INVDA 兑换 RUB
6,926.64
1 INVDA 兑换 INR
7,619.304
1 INVDA 兑换 IDR
Rp1,448,360.424
1 INVDA 兑换 KRW
120,696.702
1 INVDA 兑换 PHP
5,017.3965
1 INVDA 兑换 EGP
￡E.4,429.869
1 INVDA 兑换 BRL
R$485.0415
1 INVDA 兑换 CAD
C$119.2725
1 INVDA 兑换 BDT
10,799.904
1 INVDA 兑换 NGN
136,552.8765
1 INVDA 兑换 UAH
3,669.1755
1 INVDA 兑换 VES
Bs9,011.7
1 INVDA 兑换 PKR
Rs25,020.72
1 INVDA 兑换 KZT
45,283.7925
1 INVDA 兑换 THB
฿2,871.375
1 INVDA 兑换 TWD
NT$2,605.4415
1 INVDA 兑换 AED
د.إ324.2445
1 INVDA 兑换 CHF
Fr71.5635
1 INVDA 兑换 HKD
HK$692.664
1 INVDA 兑换 MAD
.د.م803.985
1 INVDA 兑换 MXN
$1,673.349