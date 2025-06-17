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TWIN Asset Token iCOIN short 价格 (ICOIN)

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 实时价格图表

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今天 TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 的价格

今天 TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 的实时价格为 99.83 USD。目前其市值为 $ 17.18K USD。ICOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWIN Asset Token iCOIN short 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TWIN Asset Token iCOIN short 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 172.07 USD

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 价格表现 USD

今天内，TWIN Asset Token iCOIN short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TWIN Asset Token iCOIN short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，TWIN Asset Token iCOIN short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，TWIN Asset Token iCOIN short 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 价格分析

TWIN Asset Token iCOIN short 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 17.18K
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172.07
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什么是TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 资源

白皮书
官网

TWIN Asset Token iCOIN short（ICOIN）代币经济

了解 TWIN Asset Token iCOIN short（ICOIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ICOIN 代币的完整经济学

大家还在问：关于 TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) 的其他问题

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