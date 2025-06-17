TWIN ASSET TOKEN iAAPL 价格 (IAAPL)
今天 TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) 的实时价格为 235.02 USD。目前其市值为 $ 35.10K USD。IAAPL 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWIN ASSET TOKEN iAAPL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TWIN ASSET TOKEN iAAPL 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 148.89 USD
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今天内，TWIN ASSET TOKEN iAAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，TWIN ASSET TOKEN iAAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，TWIN ASSET TOKEN iAAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，TWIN ASSET TOKEN iAAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
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TWIN ASSET TOKEN iAAPL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 IAAPL 兑换 VND
₫6,184,551.3
|1 IAAPL 兑换 AUD
A$357.2304
|1 IAAPL 兑换 GBP
￡171.5646
|1 IAAPL 兑换 EUR
€202.1172
|1 IAAPL 兑换 USD
$235.02
|1 IAAPL 兑换 MYR
RM996.4848
|1 IAAPL 兑换 TRY
₺9,255.0876
|1 IAAPL 兑换 JPY
¥34,000.3434
|1 IAAPL 兑换 RUB
₽18,425.568
|1 IAAPL 兑换 INR
₹20,268.1248
|1 IAAPL 兑换 IDR
Rp3,852,786.2688
|1 IAAPL 兑换 KRW
₩321,065.5224
|1 IAAPL 兑换 PHP
₱13,346.7858
|1 IAAPL 兑换 EGP
￡E.11,783.9028
|1 IAAPL 兑换 BRL
R$1,290.2598
|1 IAAPL 兑换 CAD
C$317.277
|1 IAAPL 兑换 BDT
৳28,728.8448
|1 IAAPL 兑换 NGN
₦363,244.5618
|1 IAAPL 兑换 UAH
₴9,760.3806
|1 IAAPL 兑换 VES
Bs23,972.04
|1 IAAPL 兑换 PKR
Rs66,557.664
|1 IAAPL 兑换 KZT
₸120,459.501
|1 IAAPL 兑换 THB
฿7,638.15
|1 IAAPL 兑换 TWD
NT$6,930.7398
|1 IAAPL 兑换 AED
د.إ862.5234
|1 IAAPL 兑换 CHF
Fr190.3662
|1 IAAPL 兑换 HKD
HK$1,842.5568
|1 IAAPL 兑换 MAD
.د.م2,138.682
|1 IAAPL 兑换 MXN
$4,451.2788