TWEET 价格 (TWEET)
今天 TWEET (TWEET) 的实时价格为 0.04637529 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TWEET 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWEET 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.50K USD
- TWEET 当天价格变化为 -2.48%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00118213582815434。
在过去30天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0368860848。
在过去60天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00118213582815434
|-2.48%
|30天
|$ -0.0368860848
|-79.53%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
TWEET 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
-2.48%
-17.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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|1 TWEET 兑换 AUD
A$0.0732729582
|1 TWEET 兑换 GBP
￡0.037100232
|1 TWEET 兑换 EUR
€0.0445202784
|1 TWEET 兑换 USD
$0.04637529
|1 TWEET 兑换 MYR
RM0.2072975463
|1 TWEET 兑换 TRY
₺1.6718292045
|1 TWEET 兑换 JPY
¥7.1246358027
|1 TWEET 兑换 RUB
₽4.4766067437
|1 TWEET 兑换 INR
₹4.025375172
|1 TWEET 兑换 IDR
Rp760.2505340976
|1 TWEET 兑换 PHP
₱2.6971868664
|1 TWEET 兑换 EGP
￡E.2.3396333805
|1 TWEET 兑换 BRL
R$0.2671216704
|1 TWEET 兑换 CAD
C$0.0658529118
|1 TWEET 兑换 BDT
৳5.6137288545
|1 TWEET 兑换 NGN
₦69.632497935
|1 TWEET 兑换 UAH
₴1.9333858401
|1 TWEET 兑换 VES
Bs2.7825174
|1 TWEET 兑换 PKR
Rs12.9391696629
|1 TWEET 兑换 KZT
₸23.3861312412
|1 TWEET 兑换 THB
฿1.5846436593
|1 TWEET 兑换 TWD
NT$1.5225007707
|1 TWEET 兑换 CHF
Fr0.0422015139
|1 TWEET 兑换 HKD
HK$0.3612635091
|1 TWEET 兑换 MAD
.د.م0.4642166529