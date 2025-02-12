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TWEET 价格 (TWEET)

USD

TWEET (TWEET) 实时价格图表

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$0.04637529$0.04637529
-2.40%(1D)

今天 TWEET (TWEET) 的价格

今天 TWEET (TWEET) 的实时价格为 0.04637529 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TWEET 兑换 USD 的价格为实时更新。
TWEET 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.50K USD
- TWEET 当天价格变化为 -2.48%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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TWEET (TWEET) 价格表现 USD

今天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00118213582815434
在过去30天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0368860848
在过去60天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，TWEET 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00118213582815434-2.48%
30天$ -0.0368860848-79.53%
60天$ 0--
90天$ 0--

TWEET (TWEET) 价格分析

TWEET 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04595351
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$ 0.05183
$ 0.05183$ 0.05183

$ 0.352214
$ 0.352214$ 0.352214

+0.04%

-2.48%

-17.97%

TWEET (TWEET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.50K
$ 4.50K$ 4.50K

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什么是TWEET (TWEET)

$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).

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TWEET (TWEET) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TWEET (TWEET) 的其他问题

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TWEET 兑换为当地货币

1 TWEET 兑换 AUD
A$0.0732729582
1 TWEET 兑换 GBP
0.037100232
1 TWEET 兑换 EUR
0.0445202784
1 TWEET 兑换 USD
$0.04637529
1 TWEET 兑换 MYR
RM0.2072975463
1 TWEET 兑换 TRY
1.6718292045
1 TWEET 兑换 JPY
¥7.1246358027
1 TWEET 兑换 RUB
4.4766067437
1 TWEET 兑换 INR
4.025375172
1 TWEET 兑换 IDR
Rp760.2505340976
1 TWEET 兑换 PHP
2.6971868664
1 TWEET 兑换 EGP
￡E.2.3396333805
1 TWEET 兑换 BRL
R$0.2671216704
1 TWEET 兑换 CAD
C$0.0658529118
1 TWEET 兑换 BDT
5.6137288545
1 TWEET 兑换 NGN
69.632497935
1 TWEET 兑换 UAH
1.9333858401
1 TWEET 兑换 VES
Bs2.7825174
1 TWEET 兑换 PKR
Rs12.9391696629
1 TWEET 兑换 KZT
23.3861312412
1 TWEET 兑换 THB
฿1.5846436593
1 TWEET 兑换 TWD
NT$1.5225007707
1 TWEET 兑换 CHF
Fr0.0422015139
1 TWEET 兑换 HKD
HK$0.3612635091
1 TWEET 兑换 MAD
.د.م0.4642166529