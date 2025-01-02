Tutellus 价格 (TUT)
今天 Tutellus (TUT) 的实时价格为 0.02075082 USD。目前其市值为 $ 1.87M USD。TUT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tutellus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.75 USD
- Tutellus 当天价格变化为 +1.79%
- 其循环供应量为 89.89M USD
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今天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00036419。
在过去30天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039154203。
在过去60天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0083019320。
在过去90天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.009835717427206311。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00036419
|+1.79%
|30天
|$ -0.0039154203
|-18.86%
|60天
|$ +0.0083019320
|+40.01%
|90天
|$ +0.009835717427206311
|+90.11%
Tutellus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
+1.79%
-0.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).
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|1 TUT 兑换 AUD
A$0.033201312
|1 TUT 兑换 GBP
￡0.016600656
|1 TUT 兑换 EUR
€0.0199207872
|1 TUT 兑换 USD
$0.02075082
|1 TUT 兑换 MYR
RM0.0927561654
|1 TUT 兑换 TRY
₺0.7327114542
|1 TUT 兑换 JPY
¥3.2528985432
|1 TUT 兑换 RUB
₽2.31371643
|1 TUT 兑换 INR
₹1.779382815
|1 TUT 兑换 IDR
Rp334.6905983046
|1 TUT 兑换 PHP
₱1.2010574616
|1 TUT 兑换 EGP
￡E.1.0535191314
|1 TUT 兑换 BRL
R$0.128655084
|1 TUT 兑换 CAD
C$0.0298811808
|1 TUT 兑换 BDT
৳2.47972299
|1 TUT 兑换 NGN
₦32.0722598838
|1 TUT 兑换 UAH
₴0.8738170302
|1 TUT 兑换 VES
Bs1.05829182
|1 TUT 兑换 PKR
Rs5.783253534
|1 TUT 兑换 KZT
₸10.8927279426
|1 TUT 兑换 THB
฿0.710715585
|1 TUT 兑换 TWD
NT$0.6824944698
|1 TUT 兑换 CHF
Fr0.018675738
|1 TUT 兑换 HKD
HK$0.1612338714
|1 TUT 兑换 MAD
.د.م0.2097907902