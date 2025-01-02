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Tutellus 价格 (TUT)

USD

Tutellus (TUT) 实时价格图表

$0.02075082
$0.02075082$0.02075082
+1.70%(1D)

今天 Tutellus (TUT) 的价格

今天 Tutellus (TUT) 的实时价格为 0.02075082 USD。目前其市值为 $ 1.87M USD。TUT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tutellus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.75 USD
- Tutellus 当天价格变化为 +1.79%
- 其循环供应量为 89.89M USD

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Tutellus (TUT) 价格表现 USD

今天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00036419
在过去30天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039154203
在过去60天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0083019320
在过去90天内，Tutellus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.009835717427206311

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00036419+1.79%
30天$ -0.0039154203-18.86%
60天$ +0.0083019320+40.01%
90天$ +0.009835717427206311+90.11%

Tutellus (TUT) 价格分析

Tutellus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02025247
$ 0.02025247$ 0.02025247

$ 0.02083739
$ 0.02083739$ 0.02083739

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.31%

+1.79%

-0.08%

Tutellus (TUT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

89.89M
89.89M 89.89M

什么是Tutellus (TUT)

Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).

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Tutellus (TUT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Tutellus (TUT) 的其他问题

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TUT 兑换为当地货币

1 TUT 兑换 AUD
A$0.033201312
1 TUT 兑换 GBP
0.016600656
1 TUT 兑换 EUR
0.0199207872
1 TUT 兑换 USD
$0.02075082
1 TUT 兑换 MYR
RM0.0927561654
1 TUT 兑换 TRY
0.7327114542
1 TUT 兑换 JPY
¥3.2528985432
1 TUT 兑换 RUB
2.31371643
1 TUT 兑换 INR
1.779382815
1 TUT 兑换 IDR
Rp334.6905983046
1 TUT 兑换 PHP
1.2010574616
1 TUT 兑换 EGP
￡E.1.0535191314
1 TUT 兑换 BRL
R$0.128655084
1 TUT 兑换 CAD
C$0.0298811808
1 TUT 兑换 BDT
2.47972299
1 TUT 兑换 NGN
32.0722598838
1 TUT 兑换 UAH
0.8738170302
1 TUT 兑换 VES
Bs1.05829182
1 TUT 兑换 PKR
Rs5.783253534
1 TUT 兑换 KZT
10.8927279426
1 TUT 兑换 THB
฿0.710715585
1 TUT 兑换 TWD
NT$0.6824944698
1 TUT 兑换 CHF
Fr0.018675738
1 TUT 兑换 HKD
HK$0.1612338714
1 TUT 兑换 MAD
.د.م0.2097907902