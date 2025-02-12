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TUSD yVault 价格 (YVTUSD)

USD

TUSD yVault (YVTUSD) 实时价格图表

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今天 TUSD yVault (YVTUSD) 的价格

今天 TUSD yVault (YVTUSD) 的实时价格为 1.052 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVTUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
TUSD yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- TUSD yVault 当天价格变化为 -0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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TUSD yVault (YVTUSD) 价格表现 USD

今天内，TUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000135909823696
在过去30天内，TUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008581164
在过去60天内，TUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068580932
在过去90天内，TUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0025515445839432

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000135909823696-0.01%
30天$ -0.0008581164-0.08%
60天$ -0.0068580932-0.65%
90天$ +0.0025515445839432+0.24%

TUSD yVault (YVTUSD) 价格分析

TUSD yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.048
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$ 1.055
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-0.12%

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TUSD yVault (YVTUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是TUSD yVault (YVTUSD)

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TUSD yVault (YVTUSD) 资源

官网

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YVTUSD 兑换为当地货币

1 YVTUSD 兑换 AUD
A$1.66216
1 YVTUSD 兑换 GBP
0.8416
1 YVTUSD 兑换 EUR
1.00992
1 YVTUSD 兑换 USD
$1.052
1 YVTUSD 兑换 MYR
RM4.70244
1 YVTUSD 兑换 TRY
37.9246
1 YVTUSD 兑换 JPY
¥161.61876
1 YVTUSD 兑换 RUB
101.54956
1 YVTUSD 兑换 INR
91.30308
1 YVTUSD 兑换 IDR
Rp17,245.89888
1 YVTUSD 兑换 PHP
61.18432
1 YVTUSD 兑换 EGP
￡E.53.0734
1 YVTUSD 兑换 BRL
R$6.05952
1 YVTUSD 兑换 CAD
C$1.49384
1 YVTUSD 兑换 BDT
127.3446
1 YVTUSD 兑换 NGN
1,579.578
1 YVTUSD 兑换 UAH
43.85788
1 YVTUSD 兑换 VES
Bs63.12
1 YVTUSD 兑换 PKR
Rs293.51852
1 YVTUSD 兑换 KZT
530.50256
1 YVTUSD 兑换 THB
฿35.93632
1 YVTUSD 兑换 TWD
NT$34.53716
1 YVTUSD 兑换 CHF
Fr0.95732
1 YVTUSD 兑换 HKD
HK$8.19508
1 YVTUSD 兑换 MAD
.د.م10.53052