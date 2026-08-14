TurtSat 今日价格

TurtSat (TURT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.21%。当前 TURT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TURT。

TurtSat 目前市值在 $ 192,546 排名第 #-，流通供应量为 613.71M TURT。过去 24 小时内，TURT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.107458，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TURT 在过去一小时内波动了 +0.49%，过去7 天内波动了 -27.34%。过去一天，总交易量达到 $ 30.03K。

TurtSat（TURT）市场信息

市值 $ 192.55K$ 192.55K $ 192.55K 成交量（24H） $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K 完全稀释市值 $ 192.55K$ 192.55K $ 192.55K 流通量 613.71M 613.71M 613.71M 总供应量 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599

TurtSat 的当前市值为 $ 192.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.03K。TURT 的流通量为 613.71M，总供应量是 613713018.9901599，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 192.55K。