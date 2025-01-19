Tsuki 价格 (TSUKI)
今天 Tsuki (TSUKI) 的实时价格为 0.00435948 USD。目前其市值为 $ 4.14M USD。TSUKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tsuki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 240.26K USD
- Tsuki 当天价格变化为 -27.43%
- 其循环供应量为 949.25M USD
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今天内，Tsuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001648508521890511。
在过去30天内，Tsuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002453667。
在过去60天内，Tsuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0025497547。
在过去90天内，Tsuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024859854041994855。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001648508521890511
|-27.43%
|30天
|$ -0.0002453667
|-5.62%
|60天
|$ +0.0025497547
|+58.49%
|90天
|$ +0.0024859854041994855
|+132.69%
Tsuki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.19%
-27.43%
-22.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture.
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|1 TSUKI 兑换 AUD
A$0.0070187628
|1 TSUKI 兑换 GBP
￡0.0035747736
|1 TSUKI 兑换 EUR
€0.0042286956
|1 TSUKI 兑换 USD
$0.00435948
|1 TSUKI 兑换 MYR
RM0.01961766
|1 TSUKI 兑换 TRY
₺0.1544563764
|1 TSUKI 兑换 JPY
¥0.6812559396
|1 TSUKI 兑换 RUB
₽0.4468031052
|1 TSUKI 兑换 INR
₹0.3774437784
|1 TSUKI 兑换 IDR
Rp71.4668738112
|1 TSUKI 兑换 PHP
₱0.255247554
|1 TSUKI 兑换 EGP
￡E.0.219717792
|1 TSUKI 兑换 BRL
R$0.026592828
|1 TSUKI 兑换 CAD
C$0.0062776512
|1 TSUKI 兑换 BDT
৳0.52967682
|1 TSUKI 兑换 NGN
₦6.7904568324
|1 TSUKI 兑换 UAH
₴0.1835777028
|1 TSUKI 兑换 VES
Bs0.23541192
|1 TSUKI 兑换 PKR
Rs1.2153358344
|1 TSUKI 兑换 KZT
₸2.3139247944
|1 TSUKI 兑换 THB
฿0.1499225172
|1 TSUKI 兑换 TWD
NT$0.1433832972
|1 TSUKI 兑换 CHF
Fr0.0039671268
|1 TSUKI 兑换 HKD
HK$0.0339167544
|1 TSUKI 兑换 MAD
.د.م0.0437691792