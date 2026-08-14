TSMC xStock 今日价格

TSMC xStock (TSMX) 今日实时价格为 $ 432.73，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 TSMX 兑 USD 的汇率为 $ 432.73 每 TSMX。

TSMC xStock 目前市值在 $ 2,915,317 排名第 #-，流通供应量为 6.74K TSMX。过去 24 小时内，TSMX 的交易价格在 $ 430.25（低点）和 $ 436.19（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 889.76，而历史最低价为 $ 343.53。

短期表现方面，TSMX 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +1.99%。过去一天，总交易量达到 $ 1.49K。

TSMC xStock（TSMX）市场信息

市值 $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M 成交量（24H） $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K 完全稀释市值 $ 101.03M$ 101.03M $ 101.03M 流通量 6.74K 6.74K 6.74K 总供应量 233,460.8927633488 233,460.8927633488 233,460.8927633488

TSMC xStock 的当前市值为 $ 2.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.49K。TSMX 的流通量为 6.74K，总供应量是 233460.8927633488，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.03M。