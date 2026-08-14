TSHOT Token 今日价格

TSHOT Token (TSHOT) 今日实时价格为 $ 0.230749，过去 24 小时内变化了 4.17%。当前 TSHOT 兑 USD 的汇率为 $ 0.230749 每 TSHOT。

TSHOT Token 目前市值在 $ 11,129.4 排名第 #-，流通供应量为 117.88K TSHOT。过去 24 小时内，TSHOT 的交易价格在 $ 0.229455（低点）和 $ 0.240958（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.46，而历史最低价为 $ 0.096513。

短期表现方面，TSHOT 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 +2.90%。过去一天，总交易量达到 $ 48.40。

TSHOT Token（TSHOT）市场信息

市值 $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K 成交量（24H） $ 48.40$ 48.40 $ 48.40 完全稀释市值 $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K 流通量 117.88K 117.88K 117.88K 总供应量 81,193.27552324055 81,193.27552324055 81,193.27552324055

TSHOT Token 的当前市值为 $ 11.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48.40。TSHOT 的流通量为 117.88K，总供应量是 81193.27552324055，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.73K。