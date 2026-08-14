TRUST AI 今日价格

TRUST AI (TRT) 今日实时价格为 $ 0.00821934，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TRT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00821934 每 TRT。

TRUST AI 目前市值在 $ 31,233 排名第 #-，流通供应量为 3.80M TRT。过去 24 小时内，TRT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.0，而历史最低价为 $ 0.00549519。

短期表现方面，TRT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 74.05。

TRUST AI（TRT）市场信息

市值 $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K 成交量（24H） $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 完全稀释市值 $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K 流通量 3.80M 3.80M 3.80M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

TRUST AI 的当前市值为 $ 31.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.05。TRT 的流通量为 3.80M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.61K。