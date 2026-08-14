TrumPOW 今日价格

TrumPOW (TRMP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.65%。当前 TRMP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRMP。

TrumPOW 目前市值在 $ 197,250 排名第 #-，流通供应量为 194.77B TRMP。过去 24 小时内，TRMP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRMP 在过去一小时内波动了 +3.52%，过去7 天内波动了 +2.01%。过去一天，总交易量达到 --。

TrumPOW（TRMP）市场信息

市值 $ 197.25K$ 197.25K $ 197.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 197.25K$ 197.25K $ 197.25K 流通量 194.77B 194.77B 194.77B 总供应量 194,770,736,817.4764 194,770,736,817.4764 194,770,736,817.4764

TrumPOW 的当前市值为 $ 197.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRMP 的流通量为 194.77B，总供应量是 194770736817.4764，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 197.25K。