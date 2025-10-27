Trumpius Maximus（TRUMPIUS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.00243829
24H最高价 $ 0.00261152
历史最高 $ 0.43177
最低价 $ 0.00230379
涨跌幅（1H） --
涨跌幅（1D） -1.31%
漲跌幅（7D） -10.10%

Trumpius Maximus（TRUMPIUS）当前实时价格为 $0.00250611。过去 24 小时内，TRUMPIUS 的交易价格在 $ 0.00243829 至 $ 0.00261152 之间波动，市场活跃度显著。TRUMPIUS 的历史最高价为 $ 0.43177，历史最低价为 $ 0.00230379。

从短期表现来看，TRUMPIUS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -1.31%，过去 7 天内累计变动为 -10.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Trumpius Maximus（TRUMPIUS）市场信息

市值 $ 117.79K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 117.79K
流通量 47.00M
总供应量 47,000,000.0

Trumpius Maximus 的当前市值为 $ 117.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRUMPIUS 的流通量为 47.00M，总供应量是 47000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 117.79K。