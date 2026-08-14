Trump Oil Reserve 今日价格

Trump Oil Reserve (OIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 OIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OIL。

Trump Oil Reserve 目前市值在 $ 55,018 排名第 #-，流通供应量为 999.96M OIL。过去 24 小时内，OIL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00651959，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OIL 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.05%。过去一天，总交易量达到 --。

Trump Oil Reserve（OIL）市场信息

市值 $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

Trump Oil Reserve 的当前市值为 $ 55.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OIL 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961888.281722，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.02K。