TruFin Staked INJ（TRUINJ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 8.26 24H最高价 $ 9.02 历史最高 $ 16.29 最低价 $ 4.75 涨跌幅（1H） -0.55% 涨跌幅（1D） +7.12% 漲跌幅（7D） +4.32%

TruFin Staked INJ（TRUINJ）当前实时价格为 $8.97。过去 24 小时内，TRUINJ 的交易价格在 $ 8.26 至 $ 9.02 之间波动，市场活跃度显著。TRUINJ 的历史最高价为 $ 16.29，历史最低价为 $ 4.75。

从短期表现来看，TRUINJ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.55%，过去 24 小时内变动为 +7.12%，过去 7 天内累计变动为 +4.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TruFin Staked INJ（TRUINJ）市场信息

市值 $ 12.47M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.47M 流通量 1.39M 总供应量 1,390,183.492155771

TruFin Staked INJ 的当前市值为 $ 12.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRUINJ 的流通量为 1.39M，总供应量是 1390183.492155771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.47M。