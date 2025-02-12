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Truffi 价格 (TRUFFI)

USD

Truffi (TRUFFI) 实时价格图表

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-5.00%(1D)

今天 Truffi (TRUFFI) 的价格

今天 Truffi (TRUFFI) 的实时价格为 0.002665 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TRUFFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Truffi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.62 USD
- Truffi 当天价格变化为 -5.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Truffi (TRUFFI) 价格表现 USD

今天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000142598870480402
在过去30天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010478372
在过去60天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019979259
在过去90天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009384347498352494

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000142598870480402-5.07%
30天$ -0.0010478372-39.31%
60天$ -0.0019979259-74.96%
90天$ -0.0009384347498352494-26.04%

Truffi (TRUFFI) 价格分析

Truffi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00265177
$ 0.00265177$ 0.00265177

$ 0.00284883
$ 0.00284883$ 0.00284883

$ 0.02761864
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-0.55%

-5.07%

-10.71%

Truffi (TRUFFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 37.62
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什么是Truffi (TRUFFI)

Truffi is an ERC20i on-chain art project which was designed and animated by Shameless Studios. The goal is to create fun on-chain art and to take the ERC-20 inscriptions to the next level by introducing a flexible tier system and incorporating gamified elements like Seasonal Collections with rewards.

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Truffi (TRUFFI) 资源

官网

大家还在问：关于 Truffi (TRUFFI) 的其他问题

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TRUFFI 兑换为当地货币

1 TRUFFI 兑换 AUD
A$0.0042107
1 TRUFFI 兑换 GBP
0.002132
1 TRUFFI 兑换 EUR
0.0025584
1 TRUFFI 兑换 USD
$0.002665
1 TRUFFI 兑换 MYR
RM0.0118859
1 TRUFFI 兑换 TRY
0.09591335
1 TRUFFI 兑换 JPY
¥0.4092374
1 TRUFFI 兑换 RUB
0.2571192
1 TRUFFI 兑换 INR
0.23065575
1 TRUFFI 兑换 IDR
Rp43.6885176
1 TRUFFI 兑换 PHP
0.1550497
1 TRUFFI 兑换 EGP
￡E.0.13439595
1 TRUFFI 兑换 BRL
R$0.0153504
1 TRUFFI 兑换 CAD
C$0.0037843
1 TRUFFI 兑换 BDT
0.32259825
1 TRUFFI 兑换 NGN
3.989505
1 TRUFFI 兑换 UAH
0.11110385
1 TRUFFI 兑换 VES
Bs0.1599
1 TRUFFI 兑换 PKR
Rs0.74356165
1 TRUFFI 兑换 KZT
1.3439062
1 TRUFFI 兑换 THB
฿0.0907166
1 TRUFFI 兑换 TWD
NT$0.08749195
1 TRUFFI 兑换 CHF
Fr0.00242515
1 TRUFFI 兑换 HKD
HK$0.02076035
1 TRUFFI 兑换 MAD
.د.م0.02667665