Truffi 价格 (TRUFFI)
今天 Truffi (TRUFFI) 的实时价格为 0.002665 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TRUFFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Truffi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.62 USD
- Truffi 当天价格变化为 -5.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000142598870480402。
在过去30天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010478372。
在过去60天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019979259。
在过去90天内，Truffi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009384347498352494。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000142598870480402
|-5.07%
|30天
|$ -0.0010478372
|-39.31%
|60天
|$ -0.0019979259
|-74.96%
|90天
|$ -0.0009384347498352494
|-26.04%
Truffi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.55%
-5.07%
-10.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Truffi is an ERC20i on-chain art project which was designed and animated by Shameless Studios. The goal is to create fun on-chain art and to take the ERC-20 inscriptions to the next level by introducing a flexible tier system and incorporating gamified elements like Seasonal Collections with rewards.
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|1 TRUFFI 兑换 AUD
A$0.0042107
|1 TRUFFI 兑换 GBP
￡0.002132
|1 TRUFFI 兑换 EUR
€0.0025584
|1 TRUFFI 兑换 USD
$0.002665
|1 TRUFFI 兑换 MYR
RM0.0118859
|1 TRUFFI 兑换 TRY
₺0.09591335
|1 TRUFFI 兑换 JPY
¥0.4092374
|1 TRUFFI 兑换 RUB
₽0.2571192
|1 TRUFFI 兑换 INR
₹0.23065575
|1 TRUFFI 兑换 IDR
Rp43.6885176
|1 TRUFFI 兑换 PHP
₱0.1550497
|1 TRUFFI 兑换 EGP
￡E.0.13439595
|1 TRUFFI 兑换 BRL
R$0.0153504
|1 TRUFFI 兑换 CAD
C$0.0037843
|1 TRUFFI 兑换 BDT
৳0.32259825
|1 TRUFFI 兑换 NGN
₦3.989505
|1 TRUFFI 兑换 UAH
₴0.11110385
|1 TRUFFI 兑换 VES
Bs0.1599
|1 TRUFFI 兑换 PKR
Rs0.74356165
|1 TRUFFI 兑换 KZT
₸1.3439062
|1 TRUFFI 兑换 THB
฿0.0907166
|1 TRUFFI 兑换 TWD
NT$0.08749195
|1 TRUFFI 兑换 CHF
Fr0.00242515
|1 TRUFFI 兑换 HKD
HK$0.02076035
|1 TRUFFI 兑换 MAD
.د.م0.02667665