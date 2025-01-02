TRRXITTE International 价格 (TRRXITTE)
今天 TRRXITTE International (TRRXITTE) 的实时价格为 0.02506592 USD。目前其市值为 $ 2.51M USD。TRRXITTE 兑换 USD 的价格为实时更新。
TRRXITTE International 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 113.86 USD
- TRRXITTE International 当天价格变化为 +0.23%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，TRRXITTE International 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，TRRXITTE International 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0280324891。
在过去60天内，TRRXITTE International 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0347468821。
在过去90天内，TRRXITTE International 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00634478950546744。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.23%
|30天
|$ +0.0280324891
|+111.84%
|60天
|$ +0.0347468821
|+138.62%
|90天
|$ +0.00634478950546744
|+33.89%
TRRXITTE International 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.28%
+0.23%
+2.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).
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|1 TRRXITTE 兑换 AUD
A$0.040105472
|1 TRRXITTE 兑换 GBP
￡0.020052736
|1 TRRXITTE 兑换 EUR
€0.0240632832
|1 TRRXITTE 兑换 USD
$0.02506592
|1 TRRXITTE 兑换 MYR
RM0.1120446624
|1 TRRXITTE 兑换 TRY
₺0.8850776352
|1 TRRXITTE 兑换 JPY
¥3.9293336192
|1 TRRXITTE 兑换 RUB
₽2.79485008
|1 TRRXITTE 兑换 INR
₹2.14940264
|1 TRRXITTE 兑换 IDR
Rp404.2889756576
|1 TRRXITTE 兑换 PHP
₱1.4508154496
|1 TRRXITTE 兑换 EGP
￡E.1.2725967584
|1 TRRXITTE 兑换 BRL
R$0.155408704
|1 TRRXITTE 兑换 CAD
C$0.0360949248
|1 TRRXITTE 兑换 BDT
৳2.99537744
|1 TRRXITTE 兑换 NGN
₦38.7416352928
|1 TRRXITTE 兑换 UAH
₴1.0555258912
|1 TRRXITTE 兑换 VES
Bs1.27836192
|1 TRRXITTE 兑换 PKR
Rs6.985871904
|1 TRRXITTE 兑换 KZT
₸13.1578533856
|1 TRRXITTE 兑换 THB
฿0.85850776
|1 TRRXITTE 兑换 TWD
NT$0.8244181088
|1 TRRXITTE 兑换 CHF
Fr0.022559328
|1 TRRXITTE 兑换 HKD
HK$0.1947621984
|1 TRRXITTE 兑换 MAD
.د.م0.2534164512