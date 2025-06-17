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TRRXITTE Ethereum 价格 (ETX)

USD

TRRXITTE Ethereum (ETX) 实时价格图表

$0.00122849
$0.00122849$0.00122849
-26.40%(1D)

今天 TRRXITTE Ethereum (ETX) 的价格

今天 TRRXITTE Ethereum (ETX) 的实时价格为 0.0012225 USD。目前其市值为 $ 122.85K USD。ETX 兑换 USD 的价格为实时更新。
TRRXITTE Ethereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TRRXITTE Ethereum 当天价格变化为 -26.62%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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TRRXITTE Ethereum (ETX) 价格表现 USD

今天内，TRRXITTE Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000443623360602133
在过去30天内，TRRXITTE Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007265579
在过去60天内，TRRXITTE Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015688940
在过去90天内，TRRXITTE Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006843402919693326

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000443623360602133-26.62%
30天$ -0.0007265579-59.43%
60天$ +0.0015688940+128.33%
90天$ +0.0006843402919693326+127.16%

TRRXITTE Ethereum (ETX) 价格分析

TRRXITTE Ethereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00121292
$ 0.00121292$ 0.00121292

$ 0.00207154
$ 0.00207154$ 0.00207154

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

-4.56%

-26.62%

+265.86%

TRRXITTE Ethereum (ETX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 122.85K
$ 122.85K$ 122.85K

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100.00M
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什么是TRRXITTE Ethereum (ETX)

TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).

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TRRXITTE Ethereum (ETX) 资源

白皮书
官网

TRRXITTE Ethereum（ETX）代币经济

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大家还在问：关于 TRRXITTE Ethereum (ETX) 的其他问题

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ETX 兑换为当地货币

1 ETX 兑换 VND
32.1700875
1 ETX 兑换 AUD
A$0.0018582
1 ETX 兑换 GBP
0.000892425
1 ETX 兑换 EUR
0.00105135
1 ETX 兑换 USD
$0.0012225
1 ETX 兑换 MYR
RM0.0051834
1 ETX 兑换 TRY
0.04814205
1 ETX 兑换 JPY
¥0.176859075
1 ETX 兑换 RUB
0.095844
1 ETX 兑换 INR
0.1054284
1 ETX 兑换 IDR
Rp20.0409804
1 ETX 兑换 KRW
1.6700817
1 ETX 兑换 PHP
0.069425775
1 ETX 兑换 EGP
￡E.0.06129615
1 ETX 兑换 BRL
R$0.006711525
1 ETX 兑换 CAD
C$0.001650375
1 ETX 兑换 BDT
0.1494384
1 ETX 兑换 NGN
1.889483775
1 ETX 兑换 UAH
0.050770425
1 ETX 兑换 VES
Bs0.124695
1 ETX 兑换 PKR
Rs0.346212
1 ETX 兑换 KZT
0.626592375
1 ETX 兑换 THB
฿0.03973125
1 ETX 兑换 TWD
NT$0.036051525
1 ETX 兑换 AED
د.إ0.004486575
1 ETX 兑换 CHF
Fr0.000990225
1 ETX 兑换 HKD
HK$0.0095844
1 ETX 兑换 MAD
.د.م0.01112475
1 ETX 兑换 MXN
$0.02315415