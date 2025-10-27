Troll House（TROLLHOUSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.23% 涨跌幅（1D） +32.83% 漲跌幅（7D） +31.60% 漲跌幅（7D） +31.60%

Troll House（TROLLHOUSE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TROLLHOUSE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TROLLHOUSE 的历史最高价为 $ 0.00104095，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TROLLHOUSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.23%，过去 24 小时内变动为 +32.83%，过去 7 天内累计变动为 +31.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Troll House（TROLLHOUSE）市场信息

市值 $ 32.59K$ 32.59K $ 32.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.59K$ 32.59K $ 32.59K 流通量 999.31M 999.31M 999.31M 总供应量 999,307,692.816635 999,307,692.816635 999,307,692.816635

Troll House 的当前市值为 $ 32.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TROLLHOUSE 的流通量为 999.31M，总供应量是 999307692.816635，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.59K。