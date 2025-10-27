Troll Dog（TOBY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000945 $ 0.00000945 $ 0.00000945 24H最低价 $ 0.00001019 $ 0.00001019 $ 0.00001019 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 24H最高价 $ 0.00001019$ 0.00001019 $ 0.00001019 历史最高 $ 0.0009447$ 0.0009447 $ 0.0009447 最低价 $ 0.00000906$ 0.00000906 $ 0.00000906 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +7.65% 漲跌幅（7D） -0.18% 漲跌幅（7D） -0.18%

Troll Dog（TOBY）当前实时价格为 $0.00001017。过去 24 小时内，TOBY 的交易价格在 $ 0.00000945 至 $ 0.00001019 之间波动，市场活跃度显著。TOBY 的历史最高价为 $ 0.0009447，历史最低价为 $ 0.00000906。

从短期表现来看，TOBY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +7.65%，过去 7 天内累计变动为 -0.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Troll Dog（TOBY）市场信息

市值 $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K 流通量 996.84M 996.84M 996.84M 总供应量 996,835,201.568134 996,835,201.568134 996,835,201.568134

Troll Dog 的当前市值为 $ 10.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TOBY 的流通量为 996.84M，总供应量是 996835201.568134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.15K。