TriviAgent by Virtuals（TRIVI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00483987 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +3.85% 涨跌幅（1D） +27.47% 漲跌幅（7D） +88.26%

TriviAgent by Virtuals（TRIVI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TRIVI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TRIVI 的历史最高价为 $ 0.00483987，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TRIVI 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.85%，过去 24 小时内变动为 +27.47%，过去 7 天内累计变动为 +88.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TriviAgent by Virtuals（TRIVI）市场信息

市值 $ 289.45K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 570.67K 流通量 507.21M 总供应量 1,000,000,000.0

TriviAgent by Virtuals 的当前市值为 $ 289.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRIVI 的流通量为 507.21M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 570.67K。