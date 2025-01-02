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Trisolaris 价格 (TRI)

USD

Trisolaris (TRI) 实时价格图表

$0.00142523
$0.00142523$0.00142523
+7.30%(1D)

今天 Trisolaris (TRI) 的价格

今天 Trisolaris (TRI) 的实时价格为 0.00142523 USD。目前其市值为 $ 424.53K USD。TRI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trisolaris 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.56K USD
- Trisolaris 当天价格变化为 +7.30%
- 其循环供应量为 297.81M USD

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Trisolaris (TRI) 价格表现 USD

今天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003393104
在过去60天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008119588
在过去90天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002329775126537251

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.30%
30天$ -0.0003393104-23.80%
60天$ +0.0008119588+56.97%
90天$ +0.0002329775126537251+19.54%

Trisolaris (TRI) 价格分析

Trisolaris 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00132403
$ 0.00132403$ 0.00132403

$ 0.00143807
$ 0.00143807$ 0.00143807

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

+0.10%

+7.30%

+18.81%

Trisolaris (TRI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 424.53K
$ 424.53K$ 424.53K

$ 2.56K
$ 2.56K$ 2.56K

297.81M
297.81M 297.81M

什么是Trisolaris (TRI)

TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2

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Trisolaris (TRI) 资源

官网

大家还在问：关于 Trisolaris (TRI) 的其他问题

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TRI 兑换为当地货币

1 TRI 兑换 AUD
A$0.002280368
1 TRI 兑换 GBP
0.001140184
1 TRI 兑换 EUR
0.0013682208
1 TRI 兑换 USD
$0.00142523
1 TRI 兑换 MYR
RM0.0063707781
1 TRI 兑换 TRY
0.0503248713
1 TRI 兑换 JPY
¥0.2234190548
1 TRI 兑换 RUB
0.158913145
1 TRI 兑换 INR
0.1222134725
1 TRI 兑换 IDR
Rp22.9875774269
1 TRI 兑换 PHP
0.0824923124
1 TRI 兑换 EGP
￡E.0.0723589271
1 TRI 兑换 BRL
R$0.008836426
1 TRI 兑换 CAD
C$0.0020523312
1 TRI 兑换 BDT
0.170314985
1 TRI 兑换 NGN
2.2028212357
1 TRI 兑换 UAH
0.0600164353
1 TRI 兑换 VES
Bs0.07268673
1 TRI 兑换 PKR
Rs0.397211601
1 TRI 兑换 KZT
0.7481459839
1 TRI 兑换 THB
฿0.0488141275
1 TRI 兑换 TWD
NT$0.0468758147
1 TRI 兑换 CHF
Fr0.001282707
1 TRI 兑换 HKD
HK$0.0110740371
1 TRI 兑换 MAD
.د.م0.0144090753