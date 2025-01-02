Trisolaris 价格 (TRI)
今天 Trisolaris (TRI) 的实时价格为 0.00142523 USD。目前其市值为 $ 424.53K USD。TRI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trisolaris 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.56K USD
- Trisolaris 当天价格变化为 +7.30%
- 其循环供应量为 297.81M USD
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今天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003393104。
在过去60天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008119588。
在过去90天内，Trisolaris 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002329775126537251。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+7.30%
|30天
|$ -0.0003393104
|-23.80%
|60天
|$ +0.0008119588
|+56.97%
|90天
|$ +0.0002329775126537251
|+19.54%
Trisolaris 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
+7.30%
+18.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2
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|1 TRI 兑换 AUD
A$0.002280368
|1 TRI 兑换 GBP
￡0.001140184
|1 TRI 兑换 EUR
€0.0013682208
|1 TRI 兑换 USD
$0.00142523
|1 TRI 兑换 MYR
RM0.0063707781
|1 TRI 兑换 TRY
₺0.0503248713
|1 TRI 兑换 JPY
¥0.2234190548
|1 TRI 兑换 RUB
₽0.158913145
|1 TRI 兑换 INR
₹0.1222134725
|1 TRI 兑换 IDR
Rp22.9875774269
|1 TRI 兑换 PHP
₱0.0824923124
|1 TRI 兑换 EGP
￡E.0.0723589271
|1 TRI 兑换 BRL
R$0.008836426
|1 TRI 兑换 CAD
C$0.0020523312
|1 TRI 兑换 BDT
৳0.170314985
|1 TRI 兑换 NGN
₦2.2028212357
|1 TRI 兑换 UAH
₴0.0600164353
|1 TRI 兑换 VES
Bs0.07268673
|1 TRI 兑换 PKR
Rs0.397211601
|1 TRI 兑换 KZT
₸0.7481459839
|1 TRI 兑换 THB
฿0.0488141275
|1 TRI 兑换 TWD
NT$0.0468758147
|1 TRI 兑换 CHF
Fr0.001282707
|1 TRI 兑换 HKD
HK$0.0110740371
|1 TRI 兑换 MAD
.د.م0.0144090753