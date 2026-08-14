Trio ICM 今日价格

Trio ICM (TRIO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TRIO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRIO。

Trio ICM 目前市值在 $ 23,287 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M TRIO。过去 24 小时内，TRIO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRIO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.18%。过去一天，总交易量达到 --。

Trio ICM（TRIO）市场信息

市值 $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,679.832052 999,999,679.832052 999,999,679.832052

Trio ICM 的当前市值为 $ 23.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRIO 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999679.832052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.29K。