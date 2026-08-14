Triadmarkets 今日价格

Triadmarkets (TRIAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.24%。当前 TRIAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRIAD。

Triadmarkets 目前市值在 $ 46,036 排名第 #-，流通供应量为 443.77M TRIAD。过去 24 小时内，TRIAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00134889，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRIAD 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -22.73%。过去一天，总交易量达到 $ 5.59。

Triadmarkets（TRIAD）市场信息

市值 $ 46.04K$ 46.04K $ 46.04K 成交量（24H） $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 完全稀释市值 $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K 流通量 443.77M 443.77M 443.77M 总供应量 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

Triadmarkets 的当前市值为 $ 46.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.59。TRIAD 的流通量为 443.77M，总供应量是 911871098.612153，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 94.60K。