Trestle Wrapped TIA 价格 (WTIA)
今天 Trestle Wrapped TIA (WTIA) 的实时价格为 0.765784 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trestle Wrapped TIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.66 USD
- Trestle Wrapped TIA 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Trestle Wrapped TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Trestle Wrapped TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2993617362。
在过去60天内，Trestle Wrapped TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6618184839。
在过去90天内，Trestle Wrapped TIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.195912807447073。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.2993617362
|-39.09%
|60天
|$ -0.6618184839
|-86.42%
|90天
|$ -5.195912807447073
|-87.15%
Trestle Wrapped TIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
wTIA is an ERC-20 compatible version of native $TIA (Celestia) issued by Trestle Protocol on Ethereum. wTIA is backed 1:1 with native TIA.
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|1 WTIA 兑换 AUD
A$1.20993872
|1 WTIA 兑换 GBP
￡0.6126272
|1 WTIA 兑换 EUR
€0.73515264
|1 WTIA 兑换 USD
$0.765784
|1 WTIA 兑换 MYR
RM3.41539664
|1 WTIA 兑换 TRY
₺27.58353968
|1 WTIA 兑换 JPY
¥117.6627116
|1 WTIA 兑换 RUB
₽73.89049816
|1 WTIA 兑换 INR
₹66.240316
|1 WTIA 兑换 IDR
Rp12,553.83405696
|1 WTIA 兑换 PHP
₱44.54565528
|1 WTIA 兑换 EGP
￡E.38.62614496
|1 WTIA 兑换 BRL
R$4.41091584
|1 WTIA 兑换 CAD
C$1.08741328
|1 WTIA 兑换 BDT
৳92.6981532
|1 WTIA 兑换 NGN
₦1,146.378648
|1 WTIA 兑换 UAH
₴31.92553496
|1 WTIA 兑换 VES
Bs45.94704
|1 WTIA 兑换 PKR
Rs213.66139384
|1 WTIA 兑换 KZT
₸386.16955552
|1 WTIA 兑换 THB
฿26.14386576
|1 WTIA 兑换 TWD
NT$25.14068872
|1 WTIA 兑换 CHF
Fr0.69686344
|1 WTIA 兑换 HKD
HK$5.96545736
|1 WTIA 兑换 MAD
.د.م7.66549784