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TrenchBuddy 价格 (TRENCH)

USD

TrenchBuddy (TRENCH) 实时价格图表

$0.00587759
$0.00587759$0.00587759
+0.60%(1D)

今天 TrenchBuddy (TRENCH) 的价格

今天 TrenchBuddy (TRENCH) 的实时价格为 0.00587759 USD。目前其市值为 $ 5.67M USD。TRENCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
TrenchBuddy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.90M USD
- TrenchBuddy 当天价格变化为 +0.66%
- 其循环供应量为 964.24M USD

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TrenchBuddy (TRENCH) 价格表现 USD

今天内，TrenchBuddy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TrenchBuddy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，TrenchBuddy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，TrenchBuddy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.66%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

TrenchBuddy (TRENCH) 价格分析

TrenchBuddy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00263288
$ 0.00263288$ 0.00263288

$ 0.00659394
$ 0.00659394$ 0.00659394

$ 0.01150304
$ 0.01150304$ 0.01150304

+9.45%

+0.66%

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TrenchBuddy (TRENCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

964.24M
964.24M 964.24M

什么是TrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

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TrenchBuddy (TRENCH) 资源

官网

大家还在问：关于 TrenchBuddy (TRENCH) 的其他问题

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TRENCH 兑换为当地货币

1 TRENCH 兑换 AUD
A$0.0094629199
1 TRENCH 兑换 GBP
0.0048196238
1 TRENCH 兑换 EUR
0.0057012623
1 TRENCH 兑换 USD
$0.00587759
1 TRENCH 兑换 MYR
RM0.026449155
1 TRENCH 兑换 TRY
0.2082430137
1 TRENCH 兑换 JPY
¥0.9184909893
1 TRENCH 兑换 RUB
0.6023941991
1 TRENCH 兑换 INR
0.5088817422
1 TRENCH 兑换 IDR
Rp96.3539190096
1 TRENCH 兑换 PHP
0.3441328945
1 TRENCH 兑换 EGP
￡E.0.296230536
1 TRENCH 兑换 BRL
R$0.035853299
1 TRENCH 兑换 CAD
C$0.0084637296
1 TRENCH 兑换 BDT
0.714127185
1 TRENCH 兑换 NGN
9.1551105117
1 TRENCH 兑换 UAH
0.2475053149
1 TRENCH 兑换 VES
Bs0.31738986
1 TRENCH 兑换 PKR
Rs1.6385545402
1 TRENCH 兑换 KZT
3.1197072202
1 TRENCH 兑换 THB
฿0.2021303201
1 TRENCH 兑换 TWD
NT$0.1933139351
1 TRENCH 兑换 CHF
Fr0.0053486069
1 TRENCH 兑换 HKD
HK$0.0457276502
1 TRENCH 兑换 MAD
.د.م0.0590110036