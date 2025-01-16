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TrenchAI 价格 (TRENCHAI)

USD

TrenchAI (TRENCHAI) 实时价格图表

$0.00818194
$0.00818194$0.00818194
+43.20%(1D)

今天 TrenchAI (TRENCHAI) 的价格

今天 TrenchAI (TRENCHAI) 的实时价格为 0.00818194 USD。目前其市值为 $ 7.89M USD。TRENCHAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
TrenchAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.69M USD
- TrenchAI 当天价格变化为 +43.22%
- 其循环供应量为 999.71M USD

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TrenchAI (TRENCHAI) 价格表现 USD

今天内，TrenchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024692
在过去30天内，TrenchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，TrenchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，TrenchAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0024692+43.22%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

TrenchAI (TRENCHAI) 价格分析

TrenchAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0054513
$ 0.0054513$ 0.0054513

$ 0.00869846
$ 0.00869846$ 0.00869846

$ 0.01249511
$ 0.01249511$ 0.01249511

+4.21%

+43.22%

-3.94%

TrenchAI (TRENCHAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

999.71M
999.71M 999.71M

什么是TrenchAI (TRENCHAI)

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官网

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TRENCHAI 兑换为当地货币

1 TRENCHAI 兑换 AUD
A$0.013091104
1 TRENCHAI 兑换 GBP
0.0066273714
1 TRENCHAI 兑换 EUR
0.0079364818
1 TRENCHAI 兑换 USD
$0.00818194
1 TRENCHAI 兑换 MYR
RM0.03681873
1 TRENCHAI 兑换 TRY
0.2899679536
1 TRENCHAI 兑换 JPY
¥1.2749917102
1 TRENCHAI 兑换 RUB
0.8391397664
1 TRENCHAI 兑换 INR
0.7083923652
1 TRENCHAI 兑换 IDR
Rp134.1301424736
1 TRENCHAI 兑换 PHP
0.4789707676
1 TRENCHAI 兑换 EGP
￡E.0.4121243178
1 TRENCHAI 兑换 BRL
R$0.0491734594
1 TRENCHAI 兑换 CAD
C$0.0117001742
1 TRENCHAI 兑换 BDT
0.9896874624
1 TRENCHAI 兑换 NGN
12.724553088
1 TRENCHAI 兑换 UAH
0.3442960352
1 TRENCHAI 兑换 VES
Bs0.44182476
1 TRENCHAI 兑换 PKR
Rs2.2796521228
1 TRENCHAI 兑换 KZT
4.3199006812
1 TRENCHAI 兑换 THB
฿0.2830133046
1 TRENCHAI 兑换 TWD
NT$0.2692676454
1 TRENCHAI 兑换 CHF
Fr0.0074455654
1 TRENCHAI 兑换 HKD
HK$0.0636554932
1 TRENCHAI 兑换 MAD
.د.م0.0823103164