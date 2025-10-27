Trench Digger（TRENCH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.04780036 $ 0.04780036 $ 0.04780036 24H最低价 $ 0.04959822 $ 0.04959822 $ 0.04959822 24H最高价 24H最低价 $ 0.04780036$ 0.04780036 $ 0.04780036 24H最高价 $ 0.04959822$ 0.04959822 $ 0.04959822 历史最高 $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 最低价 $ 0.03046267$ 0.03046267 $ 0.03046267 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.66% 漲跌幅（7D） +25.49% 漲跌幅（7D） +25.49%

Trench Digger（TRENCH）当前实时价格为 $0.04955789。过去 24 小时内，TRENCH 的交易价格在 $ 0.04780036 至 $ 0.04959822 之间波动，市场活跃度显著。TRENCH 的历史最高价为 $ 0.524208，历史最低价为 $ 0.03046267。

从短期表现来看，TRENCH 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.66%，过去 7 天内累计变动为 +25.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Trench Digger（TRENCH）市场信息

市值 $ 49.56K$ 49.56K $ 49.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.56K$ 49.56K $ 49.56K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trench Digger 的当前市值为 $ 49.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRENCH 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.56K。