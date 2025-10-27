Trench Coin（TRENCH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -4.75% 涨跌幅（1D） +36.03% 漲跌幅（7D） +47.33% 漲跌幅（7D） +47.33%

Trench Coin（TRENCH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TRENCH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TRENCH 的历史最高价为 $ 0.00225343，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TRENCH 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.75%，过去 24 小时内变动为 +36.03%，过去 7 天内累计变动为 +47.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Trench Coin（TRENCH）市场信息

市值 $ 275.89K$ 275.89K $ 275.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 275.89K$ 275.89K $ 275.89K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,848.855332 999,961,848.855332 999,961,848.855332

Trench Coin 的当前市值为 $ 275.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRENCH 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961848.855332，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 275.89K。