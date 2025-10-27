Treehouse AVAX（TAVAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 23.81 $ 23.81 $ 23.81 24H最低价 $ 25.68 $ 25.68 $ 25.68 24H最高价 24H最低价 $ 23.81$ 23.81 $ 23.81 24H最高价 $ 25.68$ 25.68 $ 25.68 历史最高 $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 最低价 $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +6.31% 漲跌幅（7D） +1.28% 漲跌幅（7D） +1.28%

Treehouse AVAX（TAVAX）当前实时价格为 $25.65。过去 24 小时内，TAVAX 的交易价格在 $ 23.81 至 $ 25.68 之间波动，市场活跃度显著。TAVAX 的历史最高价为 $ 43.51，历史最低价为 $ 12.16。

从短期表现来看，TAVAX 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +6.31%，过去 7 天内累计变动为 +1.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Treehouse AVAX（TAVAX）市场信息

市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 44.72K 44.72K 44.72K 总供应量 44,722.89741772981 44,722.89741772981 44,722.89741772981

Treehouse AVAX 的当前市值为 $ 1.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TAVAX 的流通量为 44.72K，总供应量是 44722.89741772981，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。