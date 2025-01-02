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TreatDAO 价格 (TREAT)

USD

TreatDAO (TREAT) 实时价格图表

$0.00423125
$0.00423125$0.00423125
-0.80%(1D)

今天 TreatDAO (TREAT) 的价格

今天 TreatDAO (TREAT) 的实时价格为 0.00423125 USD。目前其市值为 $ 528.91K USD。TREAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
TreatDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 79.34 USD
- TreatDAO 当天价格变化为 -0.82%
- 其循环供应量为 125.00M USD

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TreatDAO (TREAT) 价格表现 USD

今天内，TreatDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TreatDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003604851
在过去60天内，TreatDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0020566595
在过去90天内，TreatDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.82%
30天$ -0.0003604851-8.51%
60天$ +0.0020566595+48.61%
90天$ 0--

TreatDAO (TREAT) 价格分析

TreatDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00422074
$ 0.00422074$ 0.00422074

$ 0.00427371
$ 0.00427371$ 0.00427371

$ 0.078647
$ 0.078647$ 0.078647

--

-0.82%

-3.12%

TreatDAO (TREAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 528.91K
$ 528.91K$ 528.91K

$ 79.34
$ 79.34$ 79.34

125.00M
125.00M 125.00M

什么是TreatDAO (TREAT)

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TreatDAO (TREAT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TreatDAO (TREAT) 的其他问题

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TREAT 兑换为当地货币

1 TREAT 兑换 AUD
A$0.00677
1 TREAT 兑换 GBP
0.003385
1 TREAT 兑换 EUR
0.004062
1 TREAT 兑换 USD
$0.00423125
1 TREAT 兑换 MYR
RM0.0189136875
1 TREAT 兑换 TRY
0.1494054375
1 TREAT 兑换 JPY
¥0.66329075
1 TREAT 兑换 RUB
0.471784375
1 TREAT 兑换 INR
0.3628296875
1 TREAT 兑换 IDR
Rp68.2459581875
1 TREAT 兑换 PHP
0.2449470625
1 TREAT 兑换 EGP
￡E.0.2148205625
1 TREAT 兑换 BRL
R$0.02623375
1 TREAT 兑换 CAD
C$0.006093
1 TREAT 兑换 BDT
0.505634375
1 TREAT 兑换 NGN
6.5397776875
1 TREAT 兑换 UAH
0.1781779375
1 TREAT 兑换 VES
Bs0.21579375
1 TREAT 兑换 PKR
Rs1.179249375
1 TREAT 兑换 KZT
2.2211100625
1 TREAT 兑换 THB
฿0.1450049375
1 TREAT 兑换 TWD
NT$0.1391658125
1 TREAT 兑换 CHF
Fr0.003808125
1 TREAT 兑换 HKD
HK$0.0328768125
1 TREAT 兑换 MAD
.د.م0.0427779375