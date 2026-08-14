Trava Finance 今日价格

Trava Finance (TRAVA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TRAVA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRAVA。

Trava Finance 目前市值在 $ 20,966 排名第 #-，流通供应量为 4.75B TRAVA。过去 24 小时内，TRAVA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04616243，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRAVA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Trava Finance（TRAVA）市场信息

市值 $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K 流通量 4.75B 4.75B 4.75B 总供应量 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

Trava Finance 的当前市值为 $ 20.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRAVA 的流通量为 4.75B，总供应量是 4745402992.914395，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.97K。