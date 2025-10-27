Trashy By Matt Furie（TRASHY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +3.43% 漲跌幅（7D） -12.59% 漲跌幅（7D） -12.59%

Trashy By Matt Furie（TRASHY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TRASHY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TRASHY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TRASHY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +3.43%，过去 7 天内累计变动为 -12.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Trashy By Matt Furie（TRASHY）市场信息

市值 $ 33.68K$ 33.68K $ 33.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.68K$ 33.68K $ 33.68K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,963,217.297006 999,963,217.297006 999,963,217.297006

Trashy By Matt Furie 的当前市值为 $ 33.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRASHY 的流通量为 999.96M，总供应量是 999963217.297006，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.68K。