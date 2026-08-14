Trash Coin 今日价格

Trash Coin (TRASH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.16%。当前 TRASH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRASH。

Trash Coin 目前市值在 $ 113,280 排名第 #-，流通供应量为 999.96M TRASH。过去 24 小时内，TRASH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01415321，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRASH 在过去一小时内波动了 -1.09%，过去7 天内波动了 -2.08%。过去一天，总交易量达到 $ 328.28。

Trash Coin（TRASH）市场信息

市值 $ 113.28K$ 113.28K $ 113.28K 成交量（24H） $ 328.28$ 328.28 $ 328.28 完全稀释市值 $ 113.28K$ 113.28K $ 113.28K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,956,195.43289 999,956,195.43289 999,956,195.43289

Trash Coin 的当前市值为 $ 113.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 328.28。TRASH 的流通量为 999.96M，总供应量是 999956195.43289，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.28K。