Tradetomato 今日价格

Tradetomato (TTM) 今日实时价格为 $ 0.00226308，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 TTM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00226308 每 TTM。

Tradetomato 目前市值在 $ 341,031 排名第 #-，流通供应量为 127.41M TTM。过去 24 小时内，TTM 的交易价格在 $ 0.00225959（低点）和 $ 0.00227797（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03404319，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TTM 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.81%。过去一天，总交易量达到 $ 24.30。

Tradetomato（TTM）市场信息

市值 $ 341.03K$ 341.03K $ 341.03K 成交量（24H） $ 24.30$ 24.30 $ 24.30 完全稀释市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 127.41M 127.41M 127.41M 总供应量 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

Tradetomato 的当前市值为 $ 341.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.30。TTM 的流通量为 127.41M，总供应量是 996200000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.26M。