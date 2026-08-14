Trade Internet Trends 今日价格

Trade Internet Trends (TIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.02%。当前 TIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TIT。

Trade Internet Trends 目前市值在 $ 55,184 排名第 #-，流通供应量为 983.71M TIT。过去 24 小时内，TIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TIT 在过去一小时内波动了 -5.44%，过去7 天内波动了 -12.12%。过去一天，总交易量达到 --。

Trade Internet Trends（TIT）市场信息

市值 $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K 流通量 983.71M 983.71M 983.71M 总供应量 983,713,385.128604 983,713,385.128604 983,713,385.128604

Trade Internet Trends 的当前市值为 $ 55.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TIT 的流通量为 983.71M，总供应量是 983713385.128604，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.18K。