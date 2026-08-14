Tradable North America PoS Lender SSTN 今日价格

Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PC0000019 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 PC0000019。

Tradable North America PoS Lender SSTN 目前市值在 $ 75,568,634 排名第 #-，流通供应量为 3.56M PC0000019。过去 24 小时内，PC0000019 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.0，而历史最低价为 $ 1.0。

短期表现方面，PC0000019 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Tradable North America PoS Lender SSTN（PC0000019）市场信息

市值 $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M 流通量 3.56M 3.56M 3.56M 总供应量 75,568,634.0 75,568,634.0 75,568,634.0

Tradable North America PoS Lender SSTN 的当前市值为 $ 75.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。PC0000019 的流通量为 3.56M，总供应量是 75568634.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.57M。