Tradable NA Neobank SSTL 今日价格

Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PC0000023 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 PC0000023。

Tradable NA Neobank SSTL 目前市值在 $ 75,000,000 排名第 #-，流通供应量为 12.08M PC0000023。过去 24 小时内，PC0000023 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.0，而历史最低价为 $ 1.0。

短期表现方面，PC0000023 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Tradable NA Neobank SSTL（PC0000023）市场信息

市值 $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M 流通量 12.08M 12.08M 12.08M 总供应量 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Tradable NA Neobank SSTL 的当前市值为 $ 75.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。PC0000023 的流通量为 12.08M，总供应量是 75000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.00M。