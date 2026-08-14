Tradable NA Legal Receivables SSL 今日价格

Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PC0000081 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 PC0000081。

Tradable NA Legal Receivables SSL 目前市值在 $ 57,132,381 排名第 #-，流通供应量为 57.13M PC0000081。过去 24 小时内，PC0000081 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.0，而历史最低价为 $ 0.999999。

短期表现方面，PC0000081 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Tradable NA Legal Receivables SSL（PC0000081）市场信息

市值 $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M 流通量 57.13M 57.13M 57.13M 总供应量 57,132,381.03 57,132,381.03 57,132,381.03

Tradable NA Legal Receivables SSL 的当前市值为 $ 57.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。PC0000081 的流通量为 57.13M，总供应量是 57132381.03，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.13M。