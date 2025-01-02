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Trabzonspor Fan Token 价格 (TRA)

USD

Trabzonspor Fan Token (TRA) 实时价格图表

$0.748198
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+1.70%(1D)

今天 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的价格

今天 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的实时价格为 0.748198 USD。目前其市值为 $ 4.82M USD。TRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trabzonspor Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 486.95K USD
- Trabzonspor Fan Token 当天价格变化为 +1.76%
- 其循环供应量为 6.44M USD

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Trabzonspor Fan Token (TRA) 价格表现 USD

今天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01291396
在过去30天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0984769229
在过去60天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0850405587
在过去90天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1731950216315611

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01291396+1.76%
30天$ -0.0984769229-13.16%
60天$ -0.0850405587-11.36%
90天$ -0.1731950216315611-18.79%

Trabzonspor Fan Token (TRA) 价格分析

Trabzonspor Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.730753
$ 0.730753$ 0.730753

$ 0.752737
$ 0.752737$ 0.752737

$ 9.77
$ 9.77$ 9.77

-0.36%

+1.76%

+3.06%

Trabzonspor Fan Token (TRA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

$ 486.95K
$ 486.95K$ 486.95K

6.44M
6.44M 6.44M

什么是Trabzonspor Fan Token (TRA)

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Trabzonspor Fan Token (TRA) 资源

官网

大家还在问：关于 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的其他问题

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TRA 兑换为当地货币

1 TRA 兑换 AUD
A$1.1971168
1 TRA 兑换 GBP
0.5985584
1 TRA 兑换 EUR
0.71827008
1 TRA 兑换 USD
$0.748198
1 TRA 兑换 MYR
RM3.34444506
1 TRA 兑换 TRY
26.41887138
1 TRA 兑换 JPY
¥117.28751848
1 TRA 兑换 RUB
83.40911304
1 TRA 兑换 INR
64.16546048
1 TRA 兑换 IDR
Rp12,067.70798794
1 TRA 兑换 PHP
43.31318222
1 TRA 兑换 EGP
￡E.37.97853048
1 TRA 兑换 BRL
R$4.6388276
1 TRA 兑换 CAD
C$1.07740512
1 TRA 兑换 BDT
89.409661
1 TRA 兑换 NGN
1,156.40734682
1 TRA 兑换 UAH
31.50661778
1 TRA 兑换 VES
Bs38.158098
1 TRA 兑换 PKR
Rs208.5227826
1 TRA 兑换 KZT
392.75157614
1 TRA 兑换 THB
฿25.64074546
1 TRA 兑换 TWD
NT$24.60823222
1 TRA 兑换 CHF
Fr0.6733782
1 TRA 兑换 HKD
HK$5.81349846
1 TRA 兑换 MAD
.د.م7.56428178