Trabzonspor Fan Token 价格 (TRA)
今天 Trabzonspor Fan Token (TRA) 的实时价格为 0.748198 USD。目前其市值为 $ 4.82M USD。TRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trabzonspor Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 486.95K USD
- Trabzonspor Fan Token 当天价格变化为 +1.76%
- 其循环供应量为 6.44M USD
在获取 MEXC 上从 TRA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 TRA 价格信息的首选平台。
今天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01291396。
在过去30天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0984769229。
在过去60天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0850405587。
在过去90天内，Trabzonspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1731950216315611。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01291396
|+1.76%
|30天
|$ -0.0984769229
|-13.16%
|60天
|$ -0.0850405587
|-11.36%
|90天
|$ -0.1731950216315611
|-18.79%
Trabzonspor Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
+1.76%
+3.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 TRA 兑换 AUD
A$1.1971168
|1 TRA 兑换 GBP
￡0.5985584
|1 TRA 兑换 EUR
€0.71827008
|1 TRA 兑换 USD
$0.748198
|1 TRA 兑换 MYR
RM3.34444506
|1 TRA 兑换 TRY
₺26.41887138
|1 TRA 兑换 JPY
¥117.28751848
|1 TRA 兑换 RUB
₽83.40911304
|1 TRA 兑换 INR
₹64.16546048
|1 TRA 兑换 IDR
Rp12,067.70798794
|1 TRA 兑换 PHP
₱43.31318222
|1 TRA 兑换 EGP
￡E.37.97853048
|1 TRA 兑换 BRL
R$4.6388276
|1 TRA 兑换 CAD
C$1.07740512
|1 TRA 兑换 BDT
৳89.409661
|1 TRA 兑换 NGN
₦1,156.40734682
|1 TRA 兑换 UAH
₴31.50661778
|1 TRA 兑换 VES
Bs38.158098
|1 TRA 兑换 PKR
Rs208.5227826
|1 TRA 兑换 KZT
₸392.75157614
|1 TRA 兑换 THB
฿25.64074546
|1 TRA 兑换 TWD
NT$24.60823222
|1 TRA 兑换 CHF
Fr0.6733782
|1 TRA 兑换 HKD
HK$5.81349846
|1 TRA 兑换 MAD
.د.م7.56428178