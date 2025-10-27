TQQQ xStock（TQQQX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 110.66 $ 110.66 $ 110.66 24H最低价 $ 113.8 $ 113.8 $ 113.8 24H最高价 24H最低价 $ 110.66$ 110.66 $ 110.66 24H最高价 $ 113.8$ 113.8 $ 113.8 历史最高 $ 113.62$ 113.62 $ 113.62 最低价 $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +2.60% 漲跌幅（7D） +8.66% 漲跌幅（7D） +8.66%

TQQQ xStock（TQQQX）当前实时价格为 $113.7。过去 24 小时内，TQQQX 的交易价格在 $ 110.66 至 $ 113.8 之间波动，市场活跃度显著。TQQQX 的历史最高价为 $ 113.62，历史最低价为 $ 82.33。

从短期表现来看，TQQQX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +2.60%，过去 7 天内累计变动为 +8.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TQQQ xStock（TQQQX）市场信息

市值 $ 840.08K$ 840.08K $ 840.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M 流通量 7.36K 7.36K 7.36K 总供应量 32,362.060232376 32,362.060232376 32,362.060232376

TQQQ xStock 的当前市值为 $ 840.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TQQQX 的流通量为 7.36K，总供应量是 32362.060232376，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.69M。