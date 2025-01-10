Tottenham Hotspur FC Fan Token 价格 (SPURS)

USD

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 实时价格图表

$1.21
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+2.30%(1D)

今天 Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 的价格

今天 Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 的实时价格为 1.21 USD。目前其市值为 $ 7.55M USD。SPURS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tottenham Hotspur FC Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 595.89K USD
- Tottenham Hotspur FC Fan Token 当天价格变化为 +2.37%
- 其循环供应量为 6.26M USD

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Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 价格表现 USD

今天内，Tottenham Hotspur FC Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02792252
在过去30天内，Tottenham Hotspur FC Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2481860040
在过去60天内，Tottenham Hotspur FC Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3117498450
在过去90天内，Tottenham Hotspur FC Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6128346699771902

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02792252+2.37%
30天$ -0.2481860040-20.51%
60天$ -0.3117498450-25.76%
90天$ -0.6128346699771902-33.61%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 价格分析

Tottenham Hotspur FC Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 8.42
$ 8.42$ 8.42

-0.02%

+2.37%

-5.50%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

$ 595.89K
$ 595.89K$ 595.89K

6.26M
6.26M 6.26M

什么是Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

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SPURS 兑换为当地货币

1 SPURS 兑换 AUD
A$1.9481
1 SPURS 兑换 GBP
0.9801
1 SPURS 兑换 EUR
1.1737
1 SPURS 兑换 USD
$1.21
1 SPURS 兑换 MYR
RM5.4329
1 SPURS 兑换 TRY
42.8461
1 SPURS 兑换 JPY
¥191.18
1 SPURS 兑换 RUB
123.1175
1 SPURS 兑换 INR
104.06
1 SPURS 兑换 IDR
Rp19,516.1263
1 SPURS 兑换 PHP
70.7729
1 SPURS 兑换 EGP
￡E.61.1655
1 SPURS 兑换 BRL
R$7.3205
1 SPURS 兑换 CAD
C$1.7424
1 SPURS 兑换 BDT
147.5958
1 SPURS 兑换 NGN
1,875.9598
1 SPURS 兑换 UAH
51.1588
1 SPURS 兑换 VES
Bs64.13
1 SPURS 兑换 PKR
Rs336.9487
1 SPURS 兑换 KZT
638.517
1 SPURS 兑换 THB
฿41.8418
1 SPURS 兑换 TWD
NT$39.8695
1 SPURS 兑换 CHF
Fr1.1011
1 SPURS 兑换 HKD
HK$9.4138
1 SPURS 兑换 MAD
.د.م12.1484