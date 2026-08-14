Toto Finance 今日价格

Toto Finance (TOTO) 今日实时价格为 $ 0.00171584，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 TOTO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00171584 每 TOTO。

Toto Finance 目前市值在 $ 595,193 排名第 #-，流通供应量为 346.87M TOTO。过去 24 小时内，TOTO 的交易价格在 $ 0.00170558（低点）和 $ 0.00173512（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00966738，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TOTO 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 -5.80%。过去一天，总交易量达到 $ 29.56。

Toto Finance（TOTO）市场信息

市值 $ 595.19K$ 595.19K $ 595.19K 成交量（24H） $ 29.56$ 29.56 $ 29.56 完全稀释市值 $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 流通量 346.87M 346.87M 346.87M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Toto Finance 的当前市值为 $ 595.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.56。TOTO 的流通量为 346.87M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.72M。